JOURNÉES DU PATRIMOINE AU COUVENT DES JACOBINS Place des Jacobins Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU COUVENT DES JACOBINS

Place des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Joyau de l’art médiéval à l’histoire riche et mouvementée et témoin de la vie des frères Dominicains, le Couvent des Jacobins est également un lieu culturel à la programmation variée.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Partez à la découverte du Couvent des Jacobins grâce aux visites flash en seulement 15 minutes, explorez ses espaces emblématiques et laissez-vous émerveiller par la richesse de leur architecture et la beauté de leurs décors. L’église, présentée à 10h30, 11h30, 15h, 16h et 17h45, vous dévoile l’histoire et les secrets du gothique méridional. La chapelle Saint-Antonin, à 11h, 12h, 15h30, 16h30 et 18h, vous invite à plonger dans l’univers des peintures murales et de leur iconographie. Enfin, la restauration, à 10h45, 11h45, 15h15, 16h15 et 17h30, n’aura plus de secrets pour vous.

Tout au long de la journée, de 10h à 19h, les familles sont conviées à partager un moment ludique avec les jeux médiévaux des plateaux inspirés du Moyen Âge, accessibles dès 10 ans, pour le plaisir des petits comme des grands.

Enfin, les passionnés de patrimoine peuvent assister à des conférences autour de la restauration. Restauratrices et spécialistes dévoilent leur travail minutieux sur les peintures, cadres et pièces d’orfèvrerie du couvent, à travers des présentations flash de 10 à 20 minutes et des conférences plus approfondies de 30 à 40 minutes.

Retrouvez le programme complet des journées européennes du patrimoine sur le site internet www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr .

Place des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 82 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU COUVENT DES JACOBINS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE