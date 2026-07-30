JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MONUMENT À LA GLOIRE DE LA RÉSISTANCE MONUMENT À LA GLOIRE DE LA RÉSISTANCE Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · MONUMENT À LA GLOIRE DE LA RÉSISTANCE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MONUMENT À LA GLOIRE DE LA RÉSISTANCE

MONUMENT À LA GLOIRE DE LA RÉSISTANCE Allées Frédéric Mistral Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Grande œuvre du modernisme toulousain, ce mémorial de la guerre de 1939-1945 laisse rarement indifférent.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Venez découvrir le Monument à la Gloire de la Résistance, dédié à la mémoire des résistants et des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Des médiateurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Profitez également d’une visite flash de 30 min à 11h30, 14h30, 16h et 17h Histoire et architecture.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

MONUMENT À LA GLOIRE DE LA RÉSISTANCE Allées Frédéric Mistral Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MONUMENT À LA GLOIRE DE LA RÉSISTANCE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE