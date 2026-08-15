JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · MUSÉE DES AUGUSTINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES AUGUSTINS
MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Le couvent des Augustins, construit au cours du XIVe siècle et du début du XVIe siècle est décrété bien national en 1789.
Ce week-end, il vous ouvre ses portes !
Entre nocturne, visite libre avec audio description ou visite guidée, profitez d’un week-end riche en animations.
Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .
MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 82 augustins@mairie-toulouse.fr
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English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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