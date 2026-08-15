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JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · MUSÉE DES AUGUSTINS · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
MUSÉE DES AUGUSTINS
Adresse
21 Rue de Metz
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES AUGUSTINS

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Le couvent des Augustins, construit au cours du XIVe siècle et du début du XVIe siècle est décrété bien national en 1789.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Entre nocturne, visite libre avec audio description ou visite guidée, profitez d’un week-end riche en animations.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine.   .

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 82  augustins@mairie-toulouse.fr

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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