JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DU VIEUX TOULOUSE MUSÉE DU VIEUX TOULOUSE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DU VIEUX TOULOUSE

MUSÉE DU VIEUX TOULOUSE 7 Rue du May Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le musée du Vieux-Toulouse se situe dans le cadre prestigieux d’un hôtel particulier de la fin de la Renaissance l’hôtel Dumay. A seulement 100 mètres de la place du Capitole, le lieu surprend par son calme, propice à un voyage dans le passé de la cité.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Découvrez ce musée en visite libre et laissez-vous porter par un concert le samedi de 15h à 17h dans la cour du musée avec le groupe Garonnette pour un voyage musical entre tradition occitane et sons d’ailleurs. Issu du Centre occitan de musiques et danses traditionnelles, le groupe Garonnette propose un répertoire original mêlant instruments anciens et modernes. Leur univers musical navigue entre tradition occitane, musiques exotiques et variété, pour une expérience riche en couleurs et en rythmes.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

MUSÉE DU VIEUX TOULOUSE 7 Rue du May Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 27 11 50 toulousains.de.toulouse@wanadoo.fr

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DU VIEUX TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE