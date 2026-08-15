JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉUM MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · MUSÉUM DE TOULOUSE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉUM
MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Le Muséum de Toulouse s’inscrit aux croisements des sciences du vivant et du sport et propose de poser un autre regard sur la discipline en croisant les points de vue historique, sociétal, géographique et biologique.
Ce week-end, il vous ouvre ses portes !
Sur le site principal, allées Jules-Guesde, venez découvrir l’envers du décor à travers des visites guidées des réserves pédagogiques, des coulisses du musée ou encore des tables de médiation mettant en lumière l’histoire architecturale du bâtiment. Cette année, le museum met en avant le patrimoine en danger et dit sensible via des conférences et des ateliers.
En parallèle, les Jardins du Muséum à Borderouge proposent une exploration des Potagers du Monde, où l’on peut observer plus de 700 variétés de plantes alimentaires rares. Des animations et temps d’échange viennent retracer l’histoire agricole du site et sa biodiversité retrouvée, dans un cadre verdoyant propice à la découverte.
Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .
MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr
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English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉUM Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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