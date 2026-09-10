JOURNÉES DU PATRIMOINE AU QUAI DES SAVOIRS QUAI DES SAVOIRS Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · QUAI DES SAVOIRS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU QUAI DES SAVOIRS
QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Au Quai des Savoirs, c’est vous le scientifique ! 800 m2 d’expositions où le maître mot est l’interactivité sont mis à votre disposition pour apprendre et vous émerveiller.
Ce week-end, il vous ouvre ses portes !
Profitez de visites flash pour découvrir les coulisses du musée et les lieux habituellement fermés au public.
Départ à 14h30 et 15h30 le samedi et à 14h30, 15h30 et 16h30 le dimanche.
Retrouvez le programme et toutes les informations nécessaires directement sur le site internet du Quai des Savoirs. .
QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.quai-des-savoirs@culture.toulouse-metropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU QUAI DES SAVOIRS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026