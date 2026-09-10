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JOURNÉES DU PATRIMOINE AU QUAI DES SAVOIRS QUAI DES SAVOIRS Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · QUAI DES SAVOIRS · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
QUAI DES SAVOIRS
Adresse
39 Allées Jules Guesde
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU QUAI DES SAVOIRS

QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Au Quai des Savoirs, c’est vous le scientifique ! 800 m2 d’expositions où le maître mot est l’interactivité sont mis à votre disposition pour apprendre et vous émerveiller.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Profitez de visites flash pour découvrir les coulisses du musée et les lieux habituellement fermés au public.
Départ à 14h30 et 15h30 le samedi et à 14h30, 15h30 et 16h30 le dimanche.

Retrouvez le programme et toutes les informations nécessaires directement sur le site internet du Quai des Savoirs.   .

QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84  relations.visiteurs.quai-des-savoirs@culture.toulouse-metropole.fr

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU QUAI DES SAVOIRS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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