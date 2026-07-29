JOURNÉES DU PATRIMOINE AU TEMPLE DU SALIN TEMPLE DU SALIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU TEMPLE DU SALIN

TEMPLE DU SALIN 4 Impasse de la Trésorerie Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le Temple du Salin est installé dans l’ancien bâtiment de la trésorerie royale du XIIIᵉ siècle, transformé en temple protestant de style néo-gothique en 1910

Ce week-end il vous ouvre ses portes !

Explorez ce temple et plongez dans son passé captivant à travers une exposition retraçant son histoire. Laissez vous tenter par une visite guidée de l’orgue du célèbre Jean Daldosso en compagnie des paroissiens qui vous dévoilent les secrets de cet instrument remarquable, son histoire, sa mécanique et ses particularités sonores.

Vous êtes également invité à assister à un concert exceptionnel ! Une belle opportunité de découvrir les sonorités uniques de l’orgue dans ce lieu chargé d’histoire, au cœur d’un édifice remarquable.

Retrouvez le détail de la programmation sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

TEMPLE DU SALIN 4 Impasse de la Trésorerie Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 52 73 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU TEMPLE DU SALIN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE