JOURNÉES DU PATRIMOINE AU THÉÂTRE DE LA CITÉ THÉÂTREDELACITÉ Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · THÉÂTREDELACITÉ · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU THÉÂTRE DE LA CITÉ
THÉÂTREDELACITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Au sein d’un bâtiment architectural emblématique en plein cœur de Toulouse, visitez un autre patrimoine, celui de la fabrique du vivant.
Ce week-end, il vous ouvre ses portes !
Vous pourrez parcourir les recoins secrets du théâtre en compagnie d’un régisseur et d’une chargée des relations avec le public.
Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .
THÉÂTREDELACITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 05 05 accueil@theatre-cite.com
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English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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