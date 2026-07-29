JOURNÉES DU PATRIMOINE AU THÉÂTRE SORANO THÉÂTRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU THÉÂTRE SORANO

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le Théâtre Sorano est un lieu emblématique du théâtre toulousain.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Vivez une magnifique journée dense et joyeuse. Sur le parvis, dans le hall, la salle ou les coulisses, entre 11h et 1 heure du mat’, le Sorano porte haut les couleurs de la fête

BOUM PARENTS-ENFANTS

De 11h à 12h La compagnie Hyper Mature, accompagnée de Corto Falempin à la batterie, vous invite à partager un moment festif et convivial en famille.

Coorganisée avec le Quai des Petits, cette boum est ouverte aux enfants à partir de 3 ans et à leurs accompagnateurs. Une belle occasion de danser, s’amuser et profiter ensemble d’un temps de découverte et de partage.

VISITES GUIDEES DU SORANO

10h / 14h / 16h. Le Théâtre Sorano vous propose une visite guidée chantée et insolite par la divette à la voix cristalline Bimbo Saké. Elle mêle à ses explications historiques, architecturales et artistiques des extraits musicaux. (Entrée libre sur réservation et dans la limite des places disponibles).

13h et 15h. Tu viens à ma visite guidée du théâtre dans le noir ? La compagnie Hyper Mature propose deux visites insolites du théâtre Sorano, entièrement audiodescrites par Estéban Pablo, Bernard Gélineau et l’association Pourquoi Pas Moi ? .

Une expérience originale et sensorielle qui invite à découvrir le théâtre autrement, en explorant les lieux à travers les sons, les récits et les perceptions.

Tu viens à mon quizz des familles ?

De 18h à 19h Au programme quiz, loto, entraînement du public et recherche du gros lot, dans une ambiance pleine d’humour et de bonne humeur.

Une animation intergénérationnelle ouverte à toutes et tous, de 7 à 77 ans.

BOUM des adultes

De 20h30 à 21h30. Rejoignez-nous sur le parvis du théâtre pour une heure de danse et de bonne humeur animée par David Malan, notre coach aussi dynamique que bienveillant.

Grâce à un écran géant, venez tester vos talents de danseur et vous mesurer aux plus grands classiques, dans une ambiance festive, conviviale et ouverte à tous. Une invitation à bouger, rire et partager un moment joyeux en famille ou entre amis.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU THÉÂTRE SORANO Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE