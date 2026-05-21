Grandsaigne

Journées du Patrimoine au village abandonné de Clédat

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Projections et visites commentées du village, pour tout public et en accès libre.

Programme détaillé dès le 1er septembre 2026. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées du Patrimoine au village abandonné de Clédat

L’événement Journées du Patrimoine au village abandonné de Clédat Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze