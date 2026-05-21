Journées du Patrimoine au village abandonné de Clédat Grandsaigne
Journées du Patrimoine au village abandonné de Clédat Grandsaigne samedi 19 septembre 2026.
Grandsaigne
Journées du Patrimoine au village abandonné de Clédat
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Projections et visites commentées du village, pour tout public et en accès libre.
Programme détaillé dès le 1er septembre 2026. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées du Patrimoine au village abandonné de Clédat
L’événement Journées du Patrimoine au village abandonné de Clédat Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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