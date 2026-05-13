Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Découvrez avec Joël MANIVEL quelles sont les énergies qui circulent sous nos pieds et leur influence sur le nature et sur nous.

Adultes et ados, gratuit, pas de réservation. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 43 34

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English : Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat

L’événement Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze