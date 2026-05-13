Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat Grandsaigne dimanche 16 août 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Découvrez avec Joël MANIVEL quelles sont les énergies qui circulent sous nos pieds et leur influence sur le nature et sur nous.
Adultes et ados, gratuit, pas de réservation. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 43 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat
L’événement Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Grandsaigne (Corrèze)
- Coquelicontes à Clédat Grandsaigne 24 mai 2026
- Chantier école de construction en pierre sèche Grandsaigne 1 juin 2026
- Les Pastorales de Clédat Découverte de la taille de pierre et du travail du chaume Grandsaigne 5 juillet 2026
- Les Pastorales de Clédat Atelier arts plastiques Grandsaigne 8 juillet 2026
- Les Pastorales de Clédat Les jeudis Slow Time Grandsaigne 9 juillet 2026