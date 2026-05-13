Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat Grandsaigne dimanche 16 août 2026.

Adresse : Clédat

Ville : 19300 Grandsaigne

Département : Corrèze

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Découvrez avec Joël MANIVEL quelles sont les énergies qui circulent sous nos pieds et leur influence sur le nature et sur nous.
Adultes et ados, gratuit, pas de réservation.   .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 43 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat

L’événement Les Pastorales de Clédat Les énergies de Clédat Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Grandsaigne (Corrèze)