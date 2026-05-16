Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Corps en fête !

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Une journée pour expérimenter deux approches du mouvement

– de 9h30 à 12h15, Magali vous invite à un voyage au cœur des fascias grâce à des techniques d’étirements tout en douceur.

Inscription souhaitée au 06 32 09 88 90, participation libre.

– de 14h30 à 17h30, initiation au Shiatsu par Céline.

25€, places limitées, sur inscription au 06 85 50 21 52. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 09 88 90

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English : Les Pastorales de Clédat Corps en fête !

L’événement Les Pastorales de Clédat Corps en fête ! Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze