Les Pastorales de Clédat Corps en fête ! Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Corps en fête ! Grandsaigne samedi 8 août 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Corps en fête !
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:30:00
fin : 2026-08-08 17:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Une journée pour expérimenter deux approches du mouvement
– de 9h30 à 12h15, Magali vous invite à un voyage au cœur des fascias grâce à des techniques d’étirements tout en douceur.
Inscription souhaitée au 06 32 09 88 90, participation libre.
– de 14h30 à 17h30, initiation au Shiatsu par Céline.
25€, places limitées, sur inscription au 06 85 50 21 52. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 09 88 90
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English : Les Pastorales de Clédat Corps en fête !
L’événement Les Pastorales de Clédat Corps en fête ! Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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