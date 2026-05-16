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Les Pastorales de Clédat Devenir sourcier Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Devenir sourcier Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Devenir sourcier Grandsaigne dimanche 2 août 2026.

Adresse : Clédat

Ville : 19300 Grandsaigne

Département : Corrèze

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Devenir sourcier

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Joël MANIVEL vous fait découvrir comment trouver de l’eau grâce aux techniques ancestrales des sourciers.
Adultes et ados, gratuit.   .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 43 34 

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English : Les Pastorales de Clédat Devenir sourcier

L’événement Les Pastorales de Clédat Devenir sourcier Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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