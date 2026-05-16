Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Devenir sourcier

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Joël MANIVEL vous fait découvrir comment trouver de l’eau grâce aux techniques ancestrales des sourciers.

Adultes et ados, gratuit. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 43 34

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English : Les Pastorales de Clédat Devenir sourcier

L’événement Les Pastorales de Clédat Devenir sourcier Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze