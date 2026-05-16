Les Pastorales de Clédat Théâtre Je suis le vent de Jon FOSSE Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Théâtre Je suis le vent de Jon FOSSE Grandsaigne lundi 27 juillet 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Théâtre Je suis le vent de Jon FOSSE
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:00:00
fin : 2026-07-27 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Deux personnages s’interrogent sur le sens de la vie, Jon Fosse un écrivain de l’épure et du silence.
Une pièce qui semble avoir été écrite pour le mystérieux et mystique site de Clédat.
Jeu Marine B2B et Séverine Garde-Massias
Mise en scène Jean-Paul Daniel
Participation libre et consciente. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Pastorales de Clédat Théâtre Je suis le vent de Jon FOSSE
L’événement Les Pastorales de Clédat Théâtre Je suis le vent de Jon FOSSE Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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