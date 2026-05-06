Sur les traces des animaux autour de Clédat Grandsaigne
Sur les traces des animaux autour de Clédat Grandsaigne samedi 25 juillet 2026.
Grandsaigne
Sur les traces des animaux autour de Clédat
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Après avoir étudié les traces des animaux, partez pour une balade de 3 km en forêt à la recherche d’indices de leur présence tout en explorant la biodiversité du village de Clédat.
A partir de 3ans, réservation recommandée au 06 80 25 76 86.
Habits adaptés à la météo, chaussures de randonnée, chapeau ou casquette, bouteille d’eau .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 76 68 33
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English : Sur les traces des animaux autour de Clédat
L’événement Sur les traces des animaux autour de Clédat Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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