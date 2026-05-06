Grandsaigne

Sur les traces des animaux autour de Clédat

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Après avoir étudié les traces des animaux, partez pour une balade de 3 km en forêt à la recherche d’indices de leur présence tout en explorant la biodiversité du village de Clédat.

A partir de 3ans, réservation recommandée au 06 80 25 76 86.

Habits adaptés à la météo, chaussures de randonnée, chapeau ou casquette, bouteille d’eau .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 76 68 33

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English : Sur les traces des animaux autour de Clédat

L’événement Sur les traces des animaux autour de Clédat Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze