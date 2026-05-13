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Les Pastorales de Clédat Balade clounée Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Balade clounée Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Balade clounée Grandsaigne mardi 11 août 2026.

Adresse : Clédat

Ville : 19300 Grandsaigne

Département : Corrèze

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Balade clounée

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Suivez Céleste pour découvrir tout ce qu’on ne vous a jamais raconté sur Clédat.
Tout est très documenté, totalement certifié… et pas triste du tout !
Visite pour tout public à partir de 10 ans
Durée entre 45mn et… ça dépend…
Participation libre !   .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 78 69 16 

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English : Les Pastorales de Clédat Balade clounée

L’événement Les Pastorales de Clédat Balade clounée Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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