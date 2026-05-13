Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Balade clounée

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Suivez Céleste pour découvrir tout ce qu’on ne vous a jamais raconté sur Clédat.

Tout est très documenté, totalement certifié… et pas triste du tout !

Visite pour tout public à partir de 10 ans

Durée entre 45mn et… ça dépend…

Participation libre ! .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 78 69 16

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English : Les Pastorales de Clédat Balade clounée

L’événement Les Pastorales de Clédat Balade clounée Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze