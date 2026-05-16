Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong Grandsaigne mardi 25 août 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-25 18:00:00
Date(s) :
2026-08-25
De 15h à 16h atelier découverte du QI Gong.
De 16h30 à 18h démonstration et ateliers de pratiques, animés par les enseignants de différents clubs locaux.
Ouvert à tous, participation libre et consciente. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong
L’événement Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Grandsaigne (Corrèze)
- Coquelicontes à Clédat Grandsaigne 24 mai 2026
- Chantier école de construction en pierre sèche Grandsaigne 1 juin 2026
- Balade à Clédat Découverte de la diversité Grandsaigne 11 juillet 2026
- Les Pastorales de Clédat Atelier penture intuitive Grandsaigne 12 juillet 2026
- Les Pastorales de Clédat Tout sur les tourtous ! Grandsaigne 14 juillet 2026