Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 15:00:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :

2026-08-25

De 15h à 16h atelier découverte du QI Gong.

De 16h30 à 18h démonstration et ateliers de pratiques, animés par les enseignants de différents clubs locaux.

Ouvert à tous, participation libre et consciente. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong

L’événement Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze