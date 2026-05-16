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Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong Grandsaigne mardi 25 août 2026.

Adresse : Clédat

Ville : 19300 Grandsaigne

Département : Corrèze

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :
2026-08-25

De 15h à 16h atelier découverte du QI Gong.
De 16h30 à 18h démonstration et ateliers de pratiques, animés par les enseignants de différents clubs locaux.
Ouvert à tous, participation libre et consciente.   .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong

L’événement Les Pastorales de Clédat Rencontre autour du QI Gong Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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