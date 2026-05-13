Les Pastorales de Clédat Conférence A la recherche du Féminin sacré Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Conférence A la recherche du Féminin sacré Grandsaigne samedi 15 août 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Conférence A la recherche du Féminin sacré
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Une conférence passionnante donnée par Christian Durand.
Accessible à tous (même si on ne connaît rien à l’Histoire !)
Gratuit, pas de réservation. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 48 25 36
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English : Les Pastorales de Clédat Conférence A la recherche du Féminin sacré
L’événement Les Pastorales de Clédat Conférence A la recherche du Féminin sacré Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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