Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad Grandsaigne dimanche 23 août 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez danser en plein air, avec de 15h à 16h une initiation à la danse country, gratuit.
A partir de 16h30 Bal trad’acoustique avec le groupe Balkon
Participation libre au chapeau . .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad
L’événement Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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