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Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad Grandsaigne dimanche 23 août 2026.

Adresse : Clédat

Ville : 19300 Grandsaigne

Département : Corrèze

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Venez danser en plein air, avec de 15h à 16h une initiation à la danse country, gratuit.
A partir de 16h30 Bal trad’acoustique avec le groupe Balkon
Participation libre au chapeau .   .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad

L’événement Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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