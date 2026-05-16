Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez danser en plein air, avec de 15h à 16h une initiation à la danse country, gratuit.

A partir de 16h30 Bal trad’acoustique avec le groupe Balkon

Participation libre au chapeau . .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad

L’événement Les Pastorales de Clédat Danses et bal Trad Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze