Les Pastorales de Clédat Théâtre Feu la mère de Madame de Georges Feydeau Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Théâtre Feu la mère de Madame de Georges Feydeau Grandsaigne vendredi 31 juillet 2026.
Grandsaigne
Les Pastorales de Clédat Théâtre Feu la mère de Madame de Georges Feydeau
Clédat Grandsaigne Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
La pièce est la première, dans le théâtre de Feydeau, d’une série de comédies de mœurs, farces conjugales centrées sur les dissensions des couples, jouées avec une férocité burlesque.
Jeu Marine B2B et Séverine Garde-Massias
Mise en scène Jean-Paul Daniel
Participation libre et consciente. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Pastorales de Clédat Théâtre Feu la mère de Madame de Georges Feydeau
L’événement Les Pastorales de Clédat Théâtre Feu la mère de Madame de Georges Feydeau Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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