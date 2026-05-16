Grandsaigne

Les Pastorales de Clédat Théâtre Feu la mère de Madame de Georges Feydeau

Clédat Grandsaigne Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

La pièce est la première, dans le théâtre de Feydeau, d’une série de comédies de mœurs, farces conjugales centrées sur les dissensions des couples, jouées avec une férocité burlesque.

Jeu Marine B2B et Séverine Garde-Massias

Mise en scène Jean-Paul Daniel

Participation libre et consciente. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Pastorales de Clédat Théâtre Feu la mère de Madame de Georges Feydeau

L’événement Les Pastorales de Clédat Théâtre Feu la mère de Madame de Georges Feydeau Grandsaigne a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze