JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX ABATTOIRS DANS LES COURS DES ABATTOIRS Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · DANS LES COURS DES ABATTOIRS · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX ABATTOIRS

DANS LES COURS DES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le musée des Abattoirs est situé dans un bâtiment patrimonial du 19e siècle où sont proposées des expositions d’art moderne et des créations d’artistes contemporains.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Venez découvrir l’histoire du bâtiment, sa transformation en musée d’art moderne et contemporain, ainsi que l’aménagement d’une salle en sous-sol spécifiquement conçue pour exposer le rideau de scène de Pablo Picasso.

En mai 1936, Pablo Picasso est invité à réaliser un grand rideau pour la manifestation célébrant le premier “14 Juillet” depuis l’arrivée au pouvoir du Front populaire. Ce rideau servait de fond de scène pour un acte de la pièce de Romain Rolland, Le 14 Juillet. Offert à la ville par l’artiste, les Abattoirs sont heureux de vous présenter l’une des œuvres les plus majestueuses de sa collection.

Visites guidées (sur inscription obligatoire par mail).

Samedi de 14h30 à 15h45

Dimanche de 14h30 à 15h45

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

DANS LES COURS DES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 51 10 60 accueil@lesabattoirs.org

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX ABATTOIRS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE