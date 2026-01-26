Journées du Patrimoine aux grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Journées du Patrimoine aux grottes de Saulges

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

2026-09-19 2026-09-20

Entrée gratuite au musée de Préhistoire et à l’exposition temporaire.

Visite guidée des grottes de Margot Rochefort au tarif réduit.

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne. .

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

