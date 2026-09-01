Informations pratiques

Mulhouse

Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Jean

19 bis Grand’Rue Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une guide-conférencière de la Maison du Patrimoine décryptera les exceptionnelles fresques murales exécutées au début du 16e siècle et vous emmènera dans l’histoire de ce bâtiment construit au 13e siècle.

Inscription obligatoire par téléphone 0 .

19 bis Grand’Rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Jean Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace