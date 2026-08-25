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AGENDA · Mayenne

JOURNÉES DU PATRIMOINE CHAPELLE SAINT LÉONARD Impasse du Gué Mayenne

samedi 19 septembre 2026 · Impasse du Gué · Mayenne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Impasse du Gué
Adresse
Face au parking de l'usine Seb-Moulinex
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne
Tarif

Mayenne

JOURNÉES DU PATRIMOINE CHAPELLE SAINT LÉONARD

Impasse du Gué Face au parking de l’usine Seb-Moulinex Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

La chapelle Saint-Léonard est ouverte spécialement pour ces Journées du patrimoine. Une belle occasion de visiter librement cet édifice classé monument historique, d’observer les fresques médiévales du 14e siècle qui ornent ses murs.
Chapelle construite à proximité du gué Saint-Léonard. Accès par l’impasse du gué. Stationnement sur le parking de l’entreprise Seb/Moulinex.   .

Impasse du Gué Face au parking de l’usine Seb-Moulinex Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17  contact@museeduchateaudemayenne.fr

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English :

The Saint-Léonard chapel is specially open for the Heritage Days. It’s a great opportunity to visit this listed building and admire the medieval frescoes from the 14th century that adorn its walls.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE CHAPELLE SAINT LÉONARD Mayenne a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Mayenne Co

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