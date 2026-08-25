JOURNÉES DU PATRIMOINE CHAPELLE SAINT LÉONARD Impasse du Gué Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

JOURNÉES DU PATRIMOINE CHAPELLE SAINT LÉONARD

Impasse du Gué Face au parking de l’usine Seb-Moulinex Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La chapelle Saint-Léonard est ouverte spécialement pour ces Journées du patrimoine. Une belle occasion de visiter librement cet édifice classé monument historique, d’observer les fresques médiévales du 14e siècle qui ornent ses murs.

Chapelle construite à proximité du gué Saint-Léonard. Accès par l’impasse du gué. Stationnement sur le parking de l’entreprise Seb/Moulinex. .

Impasse du Gué Face au parking de l’usine Seb-Moulinex Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint-Léonard chapel is specially open for the Heritage Days. It’s a great opportunity to visit this listed building and admire the medieval frescoes from the 14th century that adorn its walls.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE CHAPELLE SAINT LÉONARD Mayenne a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Mayenne Co