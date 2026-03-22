Journées du Patrimoine Château de Brissac Brissac Loire Aubance
samedi 19 septembre 2026 · Brissac Loire Aubance
Informations pratiques
Brissac Loire Aubance
Journées du Patrimoine Château de Brissac
1 rue Jeanne Say Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez découvrir le Château de Brissac !
Visite libre du plus haut château de France, demeure des ducs de Brissac. Découvrez les pièces somptueuses et meublées les galeries, les chambres, le salon et le théâtre Belle-Époque. A la cave, une dégustation des vins du domaine vous est proposée.
À l’occasion des journées du patrimoine, le mausolée des ducs de Brissac, construction emblématique néo-classique situé sur les hauteurs du parc, sera exceptionnellement ouvert à la visite ainsi que les charpentes du château qui seront elles mises en lumière.
Journée continue Dernier accès au château à 17h
Visites non guidées Parc accès libre et gratuit (animaux non admis) .
1 rue Jeanne Say Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 22 21 bureau@chateaudebrissac.net
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English :
Come and discover the Château de Brissac!
L’événement Journées du Patrimoine Château de Brissac Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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