Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

Journées du Patrimoine Château de Brissac

1 rue Jeanne Say Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir le Château de Brissac !

Visite libre du plus haut château de France, demeure des ducs de Brissac. Découvrez les pièces somptueuses et meublées les galeries, les chambres, le salon et le théâtre Belle-Époque. A la cave, une dégustation des vins du domaine vous est proposée.

À l’occasion des journées du patrimoine, le mausolée des ducs de Brissac, construction emblématique néo-classique situé sur les hauteurs du parc, sera exceptionnellement ouvert à la visite ainsi que les charpentes du château qui seront elles mises en lumière.

Journée continue Dernier accès au château à 17h

Visites non guidées Parc accès libre et gratuit (animaux non admis) .

1 rue Jeanne Say Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 22 21 bureau@chateaudebrissac.net

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English :

Come and discover the Château de Brissac!

L’événement Journées du Patrimoine Château de Brissac Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages