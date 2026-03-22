Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

Journées du Patrimoine Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites libre ou guidées du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne.

Pour fêter les Journées Européennes du Patrimoine, les visites libres ou guidées du monument sont gratuites. C’est l’occasion de le découvrir sous l’angle du thème de l’année “Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer”.

En danger en 1989, le Prieuré a pu compter sur le travail formidable d’une association afin de le sauver.

Visites libre 10h-12h30 et 14h-18h

Visites guidées 10h30, 14h30 et 16h30 .

Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

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English :

Self-guided or guided tours of the Priory of Saint-Rémy-la-Varenne.

L’événement Journées du Patrimoine Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages