La Maison Pêche Nature en Fête ! Lieu-dit Montayer Brissac Loire Aubance
dimanche 13 septembre 2026 · Lieu-dit Montayer · Brissac Loire Aubance
Informations pratiques
Brissac Loire Aubance
La Maison Pêche Nature en Fête !
Lieu-dit Montayer 1280 rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La Maison Pêche Nature en fête ! 5ème édition
Venez découvrir la Maison Pêche Nature, le site pédagogique de la Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, à l’occasion de sa grande fête annuelle !
Au programme de cette journée
– Initiation à la pêche.
– Balades en calèche.*
– Découverte des aquariums.
– Visite de la pisciculture.*
– Découverte des petites bêtes de la mare.
– Balades contées.*
– Ateliers créatifs (cyanotype, vannerie, instruments de musique verte,…).
– Expositions ludique et animations autour de l’eau.
– Spectacle Têtes à Flaques .*
– Exposition photos naturaliste.
*sur réservation conseillée au 02 41 87 57 09
Les horaires des activités sur réservation sont les suivants
– Visite de la pisciculture avec la Fédération 11h30 / 14h30 / 16h00.
– Balade contée 14h45 / 15h45.
– Balade en calèche 10h30 / 11h00 / 11h30 / 12h00 / 14h30 / 15h00 / 15h30 / 16h30 / 17h00 / 17h30.
– Spectacle musical et humoristique Têtes à flaques 17h00.
Animations gratuites, tout public. Espace bar et restauration (pas de CB).
Plus d’informations sur le programme des animations sur www.fedepeche49.fr .
Lieu-dit Montayer 1280 rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09
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English :
Maison P%EAche: Nature Celebrates! 5%E8th Edition
L’événement La Maison Pêche Nature en Fête ! Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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