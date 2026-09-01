La Maison Pêche Nature en Fête ! Lieu-dit Montayer Brissac Loire Aubance

Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

La Maison Pêche Nature en Fête !

Lieu-dit Montayer 1280 rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La Maison Pêche Nature en fête ! 5ème édition

Venez découvrir la Maison Pêche Nature, le site pédagogique de la Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, à l’occasion de sa grande fête annuelle !

Au programme de cette journée

– Initiation à la pêche.

– Balades en calèche.*

– Découverte des aquariums.

– Visite de la pisciculture.*

– Découverte des petites bêtes de la mare.

– Balades contées.*

– Ateliers créatifs (cyanotype, vannerie, instruments de musique verte,…).

– Expositions ludique et animations autour de l’eau.

– Spectacle Têtes à Flaques .*

– Exposition photos naturaliste.

*sur réservation conseillée au 02 41 87 57 09

Les horaires des activités sur réservation sont les suivants

– Visite de la pisciculture avec la Fédération 11h30 / 14h30 / 16h00.

– Balade contée 14h45 / 15h45.

– Balade en calèche 10h30 / 11h00 / 11h30 / 12h00 / 14h30 / 15h00 / 15h30 / 16h30 / 17h00 / 17h30.

– Spectacle musical et humoristique Têtes à flaques 17h00.

Animations gratuites, tout public. Espace bar et restauration (pas de CB).

Plus d’informations sur le programme des animations sur www.fedepeche49.fr .

Lieu-dit Montayer 1280 rue de la Gachetière Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09

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Maison P%EAche: Nature Celebrates! 5%E8th Edition

L’événement La Maison Pêche Nature en Fête ! Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages