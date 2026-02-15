Journées du Patrimoine Château de Saint-Mesmin Saint-André-sur-Sèvre

Journées du Patrimoine Château de Saint-Mesmin

Présentation du château par les guides ou visite en autonomie avec plan d’aide à la visite ou audioguides.

À disposition aussi à l’accueil Le grand jeu à énigmes du château En quête de la Pierre Philosophale , est à partager en famille ou entre amis. A la manière des alchimistes, vous devrez retrouver les ingrédients permettant de fabriquer la véritable recette de l’Elixir de longue vie pour sauver, d’une mort imminente, Hugues de Montfaucon, fils du seigneur du château. Un moment ludique d’une heure de jeu pour partir à la découverte du château tout en jouant. .

Château de Saint-Mesmin Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 17 62 contact@chateau-saintmesmin.com

