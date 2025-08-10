Journées du patrimoine Château Raoul Châteauroux
samedi 19 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Journées du patrimoine Château Raoul
Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:15:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme de Châteauroux et le Conseil départemental de l’Indre proposent des visites guidées du Château Raoul, monument emblématique de la ville.
Édifié au Xe siècle par Ebbes le Noble, seigneur de Déols, le Château Raoul domine la vallée de l’Indre depuis son promontoire. Au fil des siècles, il a connu de nombreux remaniements, mêlant les influences médiévales, Renaissance et classiques. Son architecture remarquable et sa situation exceptionnelle en font un site patrimonial majeur.
Habituellement fermé au public, le château ouvrira exceptionnellement ses portes pour ce week-end. Les visites guidées, gratuites, permettront de découvrir son histoire ainsi que ses principaux espaces.
La réservation est obligatoire et s’effectue auprès de l’office de tourisme. .
Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
As part of the European Heritage Days, the Châteauroux tourist office is offering guided tours of the Château Raoul and the prefectural residence. Self-guided tours of both sites are also available on Saturday afternoons.
L’événement Journées du patrimoine Château Raoul Châteauroux a été mis à jour le 2026-07-28 par BERRY
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