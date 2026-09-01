Journées du Patrimoine Cimetière central Mulhouse
dimanche 20 septembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Journées du Patrimoine Cimetière central
92 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez une facette méconnue de l’histoire de Mulhouse à travers une visite commentée au cimetière catholique. En suivant les tombes de grandes figures du mouvement ouvrier et syndical, vous parcourrez les moments marquants de l’histoire du syndicalisme mulhousien et comprendrez le rôle qu’il a joué dans le développement social et industriel de la ville. Une visite passionnante proposée par l’association Mémoire Mulhousienne, pour porter un nouveau regard sur le patrimoine et la mémoire locale. 0 .
92 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 97 76 33
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Cimetière central Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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