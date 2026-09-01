Journées du Patrimoine Dans les coulisses du Musée national de l’Automobile Mulhouse
samedi 19 septembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Journées du Patrimoine Dans les coulisses du Musée national de l’Automobile
17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’envers du décor du Musée National de l’Automobile et poussez les portes de son atelier de restauration. Derrière les plus de 600 véhicules conservés par le musée, un savoir-faire unique permet de préserver et de remettre en état de marche ces véritables témoins de l’histoire automobile.
Lors de cette visite libre, observez le travail minutieux des restaurateurs et découvrez les défis que représente l’entretien de véhicules de toutes les époques, entre respect de l’authenticité et techniques de restauration. Une immersion passionnante au cœur des coulisses du musée, idéale pour les passionnés comme pour les curieux. 0 .
17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 23 23 info@museedelauto.org
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Dans les coulisses du Musée national de l’Automobile Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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