Journées du Patrimoine de Pays au Moulin de la Ribère Au Moulin de la Ribère Mauvezin dimanche 28 juin 2026.

Mauvezin

Journées du Patrimoine de Pays au Moulin de la Ribère

Au Moulin de la Ribère 35 route des Bandouliers Mauvezin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le Moulin de la Ribère ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle.

– Visites guidées à 10h, 14h et 16h30

– Venez assister à la fabrication du pain

– Vente toute la journée

A 15h30 Concert avec les Chanteurs des Baronnies

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Au Moulin de la Ribère 35 route des Bandouliers Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 51

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English :

The Moulin de la Ribère is opening its doors for a special day.

– Guided tours at 10 a.m., 2 p.m., and 4:30 p.m.

– Come watch bread being made

– Sales all day long

At 3:30 p.m.: Concert featuring the Chanteurs des Baronnies

L’événement Journées du Patrimoine de Pays au Moulin de la Ribère Mauvezin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65