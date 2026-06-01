Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins L’Écomusée des outils d’autrefois Écomusée des outils d’autrefois Arinthod samedi 27 juin 2026.

Arinthod

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins L’Écomusée des outils d’autrefois

Écomusée des outils d’autrefois Rue de la Chapelle Arinthod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, venez découvrir l’écomusée afin de faire revivre les outils ou objets qui jadis partageaient la vie simple et laborieuse de la Petite Montagne (sud du Jura) et principalement l’eau et ses usages (lessive, tournerie ….). .

Écomusée des outils d’autrefois Rue de la Chapelle Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 73 51 81 annemarie39@wanadoo.fr

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English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins L’Écomusée des outils d’autrefois

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins L’Écomusée des outils d’autrefois Arinthod a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE