Journées du patrimoine découverte de la chapelle de Gabet Chemin du péage Orange
samedi 19 septembre 2026 · Chemin du péage · Orange
Informations pratiques
Orange
Journées du patrimoine découverte de la chapelle de Gabet
Chemin du péage Chapelle de Gabet Orange Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les amis du patrimoine religieux vous invitent à découvrir la Chapelle de Gabet.
Dans ce lieu paisible, à 6km à l’ouest de la ville, la chapelle est construite sur le lieu de sépulture de 332 victimes de la révolution française en 1794.
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Chemin du péage Chapelle de Gabet Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 34 70 88
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English :
The friends of religious heritage invite you to discover the Chapel of Gabet.
In this peaceful place, 6km west of the city, the chapel is built on the burial place of 332 victims of the French revolution in 1794.
L’événement Journées du patrimoine découverte de la chapelle de Gabet Orange a été mis à jour le 2026-08-06 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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