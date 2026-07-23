Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Journées du Patrimoine Exposition Effet cocktail mélange d’artistes détonants !

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Effet cocktail un mélange d’artistes détonants

Cette exposition évolutive vous invite à découvrir les artistes du musée Cécile Sabourdy. Naïfs, bruts ou singuliers, ils gravitent, cohabitent, émerveillent, déroutent et inspirent au fil d’un parcours renouvelé tout au long de l’année.

Par leurs pratiques atypiques et souvent autodidactes, ces artistes mettent en lumière toute la diversité et la pluralité de l’art.

Parmi les œuvres exposées, retrouvez notamment des toiles de Cécile Sabourdy, Maurice Loirand, Germaine Coupet, dite Existence, Robert Masduraud, André Bauchant ou encore Eva Lallement.

Une exposition à découvrir toute l’année, avec des variations régulières dans l’accrochage. .

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Journées du Patrimoine Exposition Effet cocktail mélange d’artistes détonants !

L’événement Journées du Patrimoine Exposition Effet cocktail mélange d’artistes détonants ! Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne