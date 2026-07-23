Journées du Patrimoine Exposition Effet cocktail mélange d’artistes détonants ! Vicq-sur-Breuilh
samedi 19 septembre 2026 · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Journées du Patrimoine Exposition Effet cocktail mélange d’artistes détonants !
2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Effet cocktail un mélange d’artistes détonants
Cette exposition évolutive vous invite à découvrir les artistes du musée Cécile Sabourdy. Naïfs, bruts ou singuliers, ils gravitent, cohabitent, émerveillent, déroutent et inspirent au fil d’un parcours renouvelé tout au long de l’année.
Par leurs pratiques atypiques et souvent autodidactes, ces artistes mettent en lumière toute la diversité et la pluralité de l’art.
Parmi les œuvres exposées, retrouvez notamment des toiles de Cécile Sabourdy, Maurice Loirand, Germaine Coupet, dite Existence, Robert Masduraud, André Bauchant ou encore Eva Lallement.
Une exposition à découvrir toute l’année, avec des variations régulières dans l’accrochage. .
2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine Exposition Effet cocktail mélange d’artistes détonants !
L’événement Journées du Patrimoine Exposition Effet cocktail mélange d’artistes détonants ! Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne)
- Festi’Marché Vicq-sur-Breuilh 30 juillet 2026
- Visite et Atelier La petite lessive au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh 30 juillet 2026
- Visite et Atelier Vinyle et paillettes au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh 31 juillet 2026
- Visite et Atelier Vinyle et paillettes au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh 31 juillet 2026
- Visite et Atelier Télé-Mouchoirs au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh 5 août 2026