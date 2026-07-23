Journées du Patrimoine Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod Vicq-sur-Breuilh
samedi 19 septembre 2026 · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Journées du Patrimoine Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod
2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Place à la ruralité et aux artistes méconnus.
Vingt artistes, vingt univers et un point commun Jean-François Vrod. Durant des années, ce musicien passionné d’art populaire est parti à la rencontre d’hommes et de femmes qui créent de manière confidentielle, dans leur jardin, sur la plage, dans la rue ou au sein de leur habitation.
Sa collection s’est constituée autour de ces personnalités atypiques, sans formation artistique, évoluant principalement en milieu rural.
Jouets populaires, sculptures en bois flotté ou en coquilles d’huîtres, dessins aux crayons de couleur sur le thème du sport, peintures épaisses, sculptures en granit ou en agglomérat de poudre de pierre autant de créations singulières à découvrir.
À travers cette collection et ce projet d’exposition, l’histoire de ces artistes méconnus continue d’être racontée et partagée. .
2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
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English : Journées du Patrimoine Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod
L’événement Journées du Patrimoine Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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