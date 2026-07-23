Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Journées du Patrimoine Expositions Pierre Albasser de A à Z

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée Cécile Sabourdy consacre une rétrospective à cet ingénieur alsacien sérieux qui, une fois à la retraite, montre au grand jour son double longtemps caché un créateur fantasque à l’imaginaire inépuisable, facétieux et juvénile, devenu au fil des ans une grande figure de l’art singulier en France.

Dessinateur curieusement fantaisiste et méthodique à la fois, Pierre Albasser travaille (quasi) exclusivement sur des emballages de carton dépliés, mais non découpés, issus de la consommation ordinaire de son couple. Le parcours d’exposition suit sa seconde carrière de plus de 30 ans, où chaque jour passé a vu naître au moins une œuvre… .

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Journées du Patrimoine Expositions Pierre Albasser de A à Z

L’événement Journées du Patrimoine Expositions Pierre Albasser de A à Z Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne