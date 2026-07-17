Journées du patrimoine – Femnas d’Òc, CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers, Béziers

Informations pratiques

Journées du patrimoine – Femnas d’Òc Samedi 19 septembre, 10h00 CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers Hérault

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la nouvelle exposition du CIRDOC – Institut occitan de cultura, dans une version enrichie de pièces inédites issues des collections de l’établissement.

Depuis les trobairitz au XIIe siècle jusqu’aux artistes et autrices d’aujourd’hui, l’expositionFemnas d’Òc, l’occitan al femeninvous invite à découvrir de nombreuses figures qui ont contribué à la transmission de la langue et de la culture occitanes.

Figures féminines mythiques et légendaires des pays d’Oc, conteuses, écrivaines du renouveau littéraire occitan à partir du XIXe siècle, femmes de théâtre, militantes et chercheuses… Autant de parcours mis en lumière pour rendre hommage à celles qui, à la fois femmes et locutrices de langue minorisée, ont subi une double invisibilisation.

***

Deux animations seront proposées en complément (bilingues français/occitan) :

– 10h30 : Atelier Fabrication de Fanzine avec l’artiste Laurie Privat (camp.liure).

Gratuit, sur inscription à secretariat@oc-cultura.eu / 04 67 11 85 13

– 14h30 : « Occitan e feminisme, convergéncia de las luchas« , table-ronde avec Rose Blin-Mioch (autrice de Femmes rebelles d’Oc, Éditions L’Aucèu libre, 2024) et Maud Séguier (autrice de Sul Camin del feminisme, Reclams, 2026). Gratuit, sur inscription à secretariat@oc-cultura.eu / 04 67 11 85 13.

CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers 1 boulevard DuGuesclin, 34500, BÉZIERS Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 11 85 13 http://oc-cultura.eu [{« type »: « email », « value »: « secretariat@oc-cultura.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 11 85 13 »}] [{« link »: « mailto:secretariat@oc-cultura.eu »}]

Une programmation riche autour de la nouvelle exposition produite par le CIRDOC – Institut occitan de cultura.

CIRDOC – Institut occitan de cultura