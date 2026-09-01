Journées du patrimoine Fragments d’enfance Bibliothèque Multimédia 1er étage Guéret

Informations pratiques

Guéret

Journées du patrimoine Fragments d’enfance

Bibliothèque Multimédia 1er étage Avenue de Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-19

Exposition Fragments d’enfance filles et garçons dans les collections patrimoniales de la BM

Exposition organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, accompagnée d’une visite guidée le samedi 19 septembre à 10h30. .

Bibliothèque Multimédia 1er étage Avenue de Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

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English : Journées du patrimoine Fragments d’enfance

L’événement Journées du patrimoine Fragments d’enfance Guéret a été mis à jour le 2026-08-17 par Creuse Tourisme