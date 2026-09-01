Informations pratiques

Guéret

Journées du Patrimoine Hôtel de la Préfecture

4 Place Louis Lacrocq Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir des espaces habituellement fermés au public la cour d’honneur, le hall d’entrée, la salle à manger,le bureau du Préfet, les salons de réception et le parc/jardin.

Jean-Philippe LEGUEULT, Préfet de la Creuse, et Christelle DUPAS, Architecte des Bâtiments de France, cheffe de service de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Creuse (UDAP), accueilleront les visiteurs à l’occasion de 3 visites commentées par groupe de 30 personnes.

Uniquement sur inscription. .

4 Place Louis Lacrocq Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées du Patrimoine Hôtel de la Préfecture

L’événement Journées du Patrimoine Hôtel de la Préfecture Guéret a été mis à jour le 2026-08-17 par Creuse Tourisme