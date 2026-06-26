Bressuire

Journées du Patrimoine La Citadine, Trail Bressuire

Stade Alain Métayer Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Organisée par la Ville de Bressuire en partenariat avec le SBAC (Sèvre Bocage Athlétic Club), La Citadine invite les participants à explorer des lieux emblématiques et parfois insolites de la ville à travers des parcours accessibles à tous.

Au programme deux parcours de trail urbain de 8 km et 14 km, ainsi qu’une marche de 6 km, accessibles dans une ambiance conviviale et sans chronomètre. Cette année, de nouveaux parcours sont en préparation et seront dévoilés au début du mois de septembre. Dans le cadre de l’Année des Gourmets, plusieurs pauses dégustation viendront également ponctuer les itinéraires.

Les places étant limitées, les participants sont invités à s’inscrire dès maintenant. .

Stade Alain Métayer Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 87 13 86 lacitadine21@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine La Citadine, Trail Bressuire

L’événement Journées du Patrimoine La Citadine, Trail Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais