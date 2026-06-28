Journées du patrimoine, le livre d’artiste sort de sa réserve : patrimoine et photographie Médiathèque Marguerite Duras Paris
Journées du patrimoine, le livre d’artiste sort de sa réserve : patrimoine et photographie Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 19 septembre 2026.
- 10h30 – 12h : Séance Découverte pour les adultes
Invitation à découvrir et à manipuler une sélection de livres
d’artistes d’une grande diversité de formes, de matériaux, de styles et
d’intentions sur le thème de « Patrimoine et Photographie ».
Sur
inscription
- 14h30 – 15h30 : Séance Découverte pour les enfants
Une balade au travers de livres délicats et merveilleux d’où jaillissent parfois des surprises.
Pour
les enfants à partir de 6 ans, sur inscription
- 16h : Atelier livre d’artiste
À la manière du designer Bruno Munari, créez votre propre livre surprenant !
Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription
La collection de livres d’artistes de la médiathèque Marguerite Duras
Médium spécifique des arts visuels, le livre d’artiste est une œuvre d’art
à part entière. Remarquable, singulier, souvent rare,
il revêt des formes multiples grâce à l’utilisation de techniques et de
matériaux variés. Selon l’approche choisie par l’artiste, il se fait
livre-objet, livre animé, livre illustré, artist’s book…
La médiathèque propose une collection de 300 livres d’artistes, pour les enfants et les adultes, consultables sur place et sur rendez-vous. Si
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter par mail
en nous indiquant vos disponibilités, et les titres que vous souhaiteriez
consulter.
Vous
pouvez retrouver la liste des titres proposés sur le catalogue des bibliothèques de prêt de la Ville de
Paris.
Présentation de livres singuliers, parfois rares, par les bibliothécaires : invitation à découvrir et à manipuler une sélection de livres d’artistes d’une grande diversité de formes, de matériaux, de styles et d’intentions sur le thème de « Patrimoine et Photographie ».
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h30 à 18h00
gratuit Public enfants et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/
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