Journées du patrimoine, le livre d’artiste sort de sa réserve : patrimoine et photographie Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 19 septembre 2026.

10h30 – 12h : Séance Découverte pour les adultes

Invitation à découvrir et à manipuler une sélection de livres

d’artistes d’une grande diversité de formes, de matériaux, de styles et

d’intentions sur le thème de « Patrimoine et Photographie ».

Sur

inscription

14h30 – 15h30 : Séance Découverte pour les enfants

Une balade au travers de livres délicats et merveilleux d’où jaillissent parfois des surprises.

Pour

les enfants à partir de 6 ans, sur inscription

16h : Atelier livre d’artiste

À la manière du designer Bruno Munari, créez votre propre livre surprenant !

Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription

La collection de livres d’artistes de la médiathèque Marguerite Duras

Médium spécifique des arts visuels, le livre d’artiste est une œuvre d’art

à part entière. Remarquable, singulier, souvent rare,

il revêt des formes multiples grâce à l’utilisation de techniques et de

matériaux variés. Selon l’approche choisie par l’artiste, il se fait

livre-objet, livre animé, livre illustré, artist’s book…

La médiathèque propose une collection de 300 livres d’artistes, pour les enfants et les adultes, consultables sur place et sur rendez-vous. Si

vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter par mail

en nous indiquant vos disponibilités, et les titres que vous souhaiteriez

consulter.

Vous

pouvez retrouver la liste des titres proposés sur le catalogue des bibliothèques de prêt de la Ville de

Paris.

Présentation de livres singuliers, parfois rares, par les bibliothécaires : invitation à découvrir et à manipuler une sélection de livres d’artistes d’une grande diversité de formes, de matériaux, de styles et d’intentions sur le thème de « Patrimoine et Photographie ».

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h30 à 18h00

gratuit Public enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/



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