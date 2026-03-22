Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

Journées du Patrimoine Le Moulin du Bourg Dion

Le Bourg Dion Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez le Moulin de Bourg Dion

Visite gratuite du moulin du Bourg Dion situé à Saint-Rémy-La Varenne, inscrit aux monuments historiques depuis 1975. Sa construction date de 1862.

Il s’agit d’un moulin-cavier sur pivot, typique de l’Anjou. Le moulin a conservé sa hucherolle, ses supports d’ailes, ses meules ainsi qu’une bonne partie des pièces mécaniques d’entrainement.

C’est l’un des moulins d’Anjou possédant une masse ou cave non enterrée parmi les plus imposantes. Sa structure est composée de cinq salles voûtées bâties en pierres de pays et de tuffeaux. L’extension habitation en tuffeaux date 1873. .

Le Bourg Dion Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 92 69 18

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English :

Discover the Moulin de Bourg Dion

L’événement Journées du Patrimoine Le Moulin du Bourg Dion Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages