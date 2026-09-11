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Journées du patrimoine: Le « zoo immobile », Jardin écologique de Lille, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Jardin écologique de Lille · Lille

Journées du patrimoine: Le « zoo immobile », Jardin écologique de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin écologique de Lille
Adresse
rue du Guet, Lille
Ville
59043 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Journées du patrimoine: Le « zoo immobile » Samedi 19 septembre, 14h00 Jardin écologique de Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La ville Lille regorge de représentations animales pour qui sait les chercher. Il suffit… de lever les yeux ! Entre figuration et symbolisme, cette balade vous plongera dans les mystères de l’ethnozoologie.
Animation réalisée par le GON dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».

Jardin écologique de Lille rue du Guet, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0622783767 http://jardinecologiquedelille.fr https://www.instagram.com/stories/jardinecologiquedelille/;https://www.facebook.com/AssoLisieres [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4060 »}] Jardin au bout de la rue du Guet, après le pont
La ville Lille regorge de représentations animales pour qui sait les chercher.

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