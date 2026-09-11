Journées du patrimoine: Le « zoo immobile », Jardin écologique de Lille, Lille

Informations pratiques

Journées du patrimoine: Le « zoo immobile » Samedi 19 septembre, 14h00 Jardin écologique de Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La ville Lille regorge de représentations animales pour qui sait les chercher. Il suffit… de lever les yeux ! Entre figuration et symbolisme, cette balade vous plongera dans les mystères de l’ethnozoologie.

Animation réalisée par le GON dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».

Jardin écologique de Lille rue du Guet, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0622783767 http://jardinecologiquedelille.fr https://www.instagram.com/stories/jardinecologiquedelille/;https://www.facebook.com/AssoLisieres [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4060 »}] Jardin au bout de la rue du Guet, après le pont

La ville Lille regorge de représentations animales pour qui sait les chercher.