Journées du Patrimoine Musée de Bressuire Musée Bressuire
Journées du Patrimoine Musée de Bressuire Musée Bressuire samedi 19 septembre 2026.
Bressuire
Journées du Patrimoine Musée de Bressuire
Musée 2 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites thématiques à 14 h 30 et 16 h 30.
Découvrez le grand projet de vitrail inachevé de Max Ingrand consacré à la Vierge Marie. .
Musée 2 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr
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English : Journées du Patrimoine Musée de Bressuire
L’événement Journées du Patrimoine Musée de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais
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