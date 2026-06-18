Journées du Patrimoine Musée de Bressuire Musée Bressuire samedi 19 septembre 2026.

Bressuire

Journées du Patrimoine Musée de Bressuire

Musée 2 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites thématiques à 14 h 30 et 16 h 30.

Découvrez le grand projet de vitrail inachevé de Max Ingrand consacré à la Vierge Marie. .

Musée 2 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

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English : Journées du Patrimoine Musée de Bressuire

L’événement Journées du Patrimoine Musée de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais