Journées du patrimoine Musée de la Princerie Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Journées du patrimoine Musée de la Princerie

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre à 15h et 17h. Gratuit, sans réservation.

– Visites clownesques par la compagnie Les 2 de la Spontanée

Suivez le duo de clowns Champion (Francis Albiero) et Ultrason (Lydie Gustin) dans leur visite inédite du musée ! Fantaisie, poésie mais aussi anecdotes et informations historiques seront au programme de cette déambulation aussi touchante que savante !

A partir de 10 ans.

Le dimanche 20 septembre, de 16h à 18h. Gratuit, sans réservation.

– Rencontre Conserver et restaurer

Venez échanger avec Maud Zannoni, restauratrice de peintures ! Celle-ci évoquera son métier et présentera ses dernières interventions sur les collections du musée.Tout public

0 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, September 19 and Sunday, September 20, 3pm and 5pm. Free, no reservation required.

– Clown tours by the Les 2 de la Spontanée company

Follow the clown duo Champion (Francis Albiero) and Ultrason (Lydie Gustin) on their unique tour of the museum! Fantasy and poetry, as well as anecdotes and historical information, are on the program for this wandering tour that’s as touching as it is erudite!

Ages 10 and up.

Sunday, September 20, 4pm-6pm. Free, no reservation required.

– Conservation and restoration meeting

Come and chat with painting restorer Maud Zannoni! She will talk about her profession and present her latest work on the museum’s collections.

L’événement Journées du patrimoine Musée de la Princerie Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN