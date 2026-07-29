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AGENDA · Mulhouse

Journées du Patrimoine Musée de l’Impression sur Etoffes Mulhouse

samedi 19 septembre 2026 · Mulhouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
14 rue Jean-Jacques Henner
Ville
68100 Mulhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Mulhouse

Journées du Patrimoine Musée de l’Impression sur Etoffes

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Musée de l’Impression sur Étoffes vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Cette édition met à l’honneur deux thématiques le patrimoine de la photographie et le patrimoine en péril. À travers des visites et des ateliers, le musée vous invite à découvrir les enjeux de la préservation du patrimoine textile et les actions menées pour faire vivre et transmettre ce savoir-faire unique. Une belle occasion de porter un nouveau regard sur les collections et les richesses du patrimoine industriel mulhousien. 0  .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00  accueil@musee-impression.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Musée de l’Impression sur Etoffes Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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