Informations pratiques

Mulhouse

Journées du Patrimoine Musée de l’Impression sur Etoffes

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée de l’Impression sur Étoffes vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Cette édition met à l’honneur deux thématiques le patrimoine de la photographie et le patrimoine en péril. À travers des visites et des ateliers, le musée vous invite à découvrir les enjeux de la préservation du patrimoine textile et les actions menées pour faire vivre et transmettre ce savoir-faire unique. Une belle occasion de porter un nouveau regard sur les collections et les richesses du patrimoine industriel mulhousien. 0 .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Musée de l’Impression sur Etoffes Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace