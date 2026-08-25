JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE DU CHÂTEAU DE MAYENNE Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE DU CHÂTEAU DE MAYENNE

Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées, animations au Musée du château de Mayenne à l’occasion des Journées du Patrimoine.

*Visite commentée Château Express

Une découverte du palais carolingien et des pièces phares des collections.

samedi et dimanche

– de 10h30 à 11h

– de 11h30 à 12h

– de 13h30 à 14h

– de 14h30 à 15h

– de 15h30 à 16h

– de 16h30 à 17h

– de 17h30 à 18h

*Jeux en famille (à partir de 3 ans)

Un médiateur vous invite à plonger au cœur d’un jeu emblématique.

Découvrez son histoire, ses secrets et ses mécanismes… Puis lancez-vous dans la partie ! Une rencontre vivante où la visite se prolonge dans l’expérimentation.

samedi et dimanche de 14h à 17h

*Rencontre avec les clubs Rétro et Arcade de 3 Hit Combo

Les clubs Rétro et Arcade de l’association 3 Hit Combo réunissent régulièrement des passionnés de jeux vidéo qui se retrouvent pour jouer, échanger, restaurer du matériel ancien et partager leurs connaissances.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, leurs membres investissent le musée avec un véritable cabinet de curiosités vidéoludiques bornes d’arcade, consoles, manettes et accessoires d’époque. Venez découvrir ce patrimoine du jeu vidéo, échanger avec celles et ceux qui le font vivre… et bien sûr jouer !

samedi et dimanche de 10h30 à 17h30

*Les jeux du bâtisseur

Comment construisait-on un château au Moyen Âge ? En compagnie d’un architecte bâtisseur en costume, découvrez les techniques et les outils utilisés par les bâtisseurs à travers des jeux et des manipulations. Mesures anciennes, levage de pierres, maquettes de chantier et défis participatifs vous invitent à comprendre, en vous amusant, le savoir-faire de celles et ceux qui ont façonné notre patrimoine.

Avec animHisto, spécialiste en reconstitutions médiévales

samedi 13h30-17h30, dimanche 10h-12h30 et 13h30-17h30

Animations et visites gratuites .

Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

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English :

Guided tours and activities at the Mayenne Castle Museum during Heritage Days.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE MUSÉE DU CHÂTEAU DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT53