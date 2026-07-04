Journées du patrimoine Site de production Cartron Nuits-Saint-Georges

Informations pratiques

Nuits-Saint-Georges

Journées du patrimoine

Site de production Cartron 25 Rue Docteur Louis Legrand Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine Découvrez les coulisses de la Maison Cartron

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Cartron ouvre ses portes au public et vous invite à découvrir son univers, son savoir-faire et son histoire au cœur de la Bourgogne.

De 10h à 18h, venez découvrir les coulisses de notre maison à travers une visite de notre site de production et plongez dans l’univers de la fabrication de nos liqueurs et crèmes.

La découverte se poursuivra sur notre autre site, 5 rue Jules Verne, où nous vous proposerons une expérience conviviale autour de nos produits

* découverte de notre nouvelle boutique ;

* dégustation et découverte de nos produits ;

* bar professionnel dédié à la mixologie ;

* découverte de nos cocktails signatures ;

* animations autour de notre savoir-faire et de l’univers de la liqueur.

Cette journée sera l’occasion de découvrir autrement la Maison Cartron, son histoire, son ancrage bourguignon et les savoir-faire qui font son identité.

Une journée entre patrimoine, savoir-faire, découverte et convivialité, à partager en famille ou entre amis.

Samedi 19 septembre 2026

De 10h à 18h

Visite du site de production, puis animations et dégustations au 5 rue Jules Verne .

Site de production Cartron 25 Rue Docteur Louis Legrand Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 74 47 41 91 boutique.cartron@gbh.fr

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English : Journées du patrimoine

L’événement Journées du patrimoine Nuits-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Gevrey-Nuits| 2*