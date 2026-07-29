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AGENDA · Connerré

Journées du Patrimoine Parc du Manoir de la Jatterie Connerré

samedi 19 septembre 2026 · Connerré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
La Jatterie
Ville
72160 Connerré
Département
Sarthe
Tarif
5

Connerré

Journées du Patrimoine Parc du Manoir de la Jatterie

La Jatterie Connerré Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visible partiellement. Non accessible aux PMR.
Tarif 5€   .

La Jatterie Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 74 73 92 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Parc du Manoir de la Jatterie Connerré a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois

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