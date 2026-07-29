Informations pratiques

Connerré

Journées du Patrimoine Parc du Manoir de la Jatterie

La Jatterie Connerré Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visible partiellement. Non accessible aux PMR.

Tarif 5€ .

La Jatterie Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 74 73 92

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Parc du Manoir de la Jatterie Connerré a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois