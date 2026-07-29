AGENDA · Connerré
Journées du Patrimoine Parc du Manoir de la Jatterie Connerré
samedi 19 septembre 2026 · Connerré
Informations pratiques
Connerré
Journées du Patrimoine Parc du Manoir de la Jatterie
La Jatterie Connerré Sarthe
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visible partiellement. Non accessible aux PMR.
Tarif 5€ .
La Jatterie Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 74 73 92
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Parc du Manoir de la Jatterie Connerré a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois
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